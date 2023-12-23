Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Кто бы сомневался в этом. Муж и жена одна сатана. Если бы Песков не занимал такую должность, уверена, что тоже бы сли...Навка не считает ...
  • Петр Петров
    Если б не Песков, Навка в первых рядах бы уже плясала на еврейском льдуНавка не считает ...
  • Борис Пронин
    ивреи везде одинаковые сволочи..Навка не считает ...

В Хабаровске порыв водопровода остановил трамваи

В Хабаровске порыв водопровода остановил трамваи

Утром 22 декабря в центре Хабаровска произошла значительная авария в коммунальной сети. В районе пересечения улицы Шеронова с Амурским бульваром произошел порыв на водопроводе, в результате чего холодная вода затопила проезжую часть и трамвайные пути.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх