В Хабаровске порыв водопровода остановил трамваи

Утром 22 декабря в центре Хабаровска произошла значительная авария в коммунальной сети. В районе пересечения улицы Шеронова с Амурским бульваром произошел порыв на водопроводе, в результате чего холодная вода затопила проезжую часть и трамвайные пути.
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