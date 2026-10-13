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Бизнес журнал. Урал

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От бизнеса до кресла председателя: что известно о новом спикере свердловского заксобрания

От бизнеса до кресла председателя: что известно о новом спикере свердловского заксобрания

Дмитрий Жуков прошел путь от юриста коммерческих компаний до политика, став сначала депутатом Серовского городского округа, а затем и Законодательного собрания Свердловской области.

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