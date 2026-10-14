Еврокомиссия выделила Киеву ещё 2,86 млрд евро на закупку дронов и ПВО Еврокомиссия выделила Украине очередной транш в размере 2,86 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд.
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