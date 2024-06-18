Куда сходить: интересные мероприятия 19 июня в Крыму

ПРАЗДНИК Массандровский дворец Императора Александра III (Массандра, Симферопольское шоссе, 13) Музейный праздник «Лавандовая рапсодия императорской Массандры» 0+ 19 июня, с 11:00 В этот день в рамках культурной программы музейного праздника пройдет пленарное заседание «Сады русской усадьбы – от севера до юга».