Куда сходить: интересные мероприятия 19 июня в Крыму

ПРАЗДНИК Массандровский дворец Императора Александра III (Массандра, Симферопольское шоссе, 13) Музейный праздник «Лавандовая рапсодия императорской Массандры» 0+ 19 июня, с 11:00 В этот день в рамках культурной программы музейного праздника пройдет пленарное заседание «Сады русской усадьбы – от севера до юга».
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