Минобороны России: США тайно вывезли из Африки вирус Эбола

По данным Минобороны России, США незаконным образом вывезли из Африки вирус Эбола для своих целей.По данным начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, в результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США.