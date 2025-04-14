‼️🇷🇺💥 Бои на Белгородском фронте: 34 бригада зачищает район "зубов дракона" у Поповки ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к поселкам.
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‼️🇷🇺💥 Бои на Белгородском фронте: 34 бригада зачищает район "зубов дракона" у Поповки ▪️Бойцы 34 бригады уничтожают боевиков ВСУ, пытающихся прорваться к поселкам.
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