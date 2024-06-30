Запад готовит новые провокации в отношении подводных объектов инфраструктуры с целью обвинения РФ

ВМ

Владимир Минаков

Да, российские силы ВМС могли бы произвести траление дна якорьками в акватории побережья некогда Великой Британии ( над территорией которой никогда не садилось Солнце...). Только в дерьме колупаться Россия не имеет желания - ассенизатор не её специализация... Да и Британия - всего лишь кошачий недоедок, о который и пачкаться желания нет. Взбрыкнёт - отхватит такого леща, что население окажется у побережья Исландии... И Шерлок Холмс с Ватсоном не помогут определить, какая волна прилетела...