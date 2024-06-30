Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Астахов
    Надо подарить шахидам некоторое количество соответствующих изделий на всякий случай для защиты от израильских и амери...Запад готовит нов...
  • Виктор Тимошевский
    Так понятно,что не одна. Это наши горе блгеры-писатели не всегда доносят основную мысль. Ну не учили их.В Запорожской обл...
  • Андрей Shadow
    весь ли эшелон уничтожен, может на такие объекты работать минимум 2-мя ракетамиВ Запорожской обл...

Запад готовит новые провокации в отношении подводных объектов инфраструктуры с целью обвинения РФ

Запад готовит новые провокации в отношении подводных объектов инфраструктуры с целью обвинения РФ

В Североатлантическом альянсе растут подозрения, что Россия готовит диверсии против объектов подводной инфраструктуры Евросоюза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Владимир Минаков
Да, российские силы ВМС могли бы произвести траление дна  якорьками в акватории побережья некогда Великой Британии ( над территорией которой никогда не садилось Солнце...). Только в дерьме колупаться Россия не имеет желания - ассенизатор не её специализация... Да и Британия - всего лишь кошачий недоедок, о который и пачкаться желания нет. Взбрыкнёт - отхватит такого леща, что население окажется у побережья Исландии... И Шерлок Холмс с Ватсоном не помогут определить, какая волна прилетела...
Ответить
10 час.
Андрей Shadow
может будем впереди западных говнюков и сами расхуярим хотя бы трубопроводы в сраную невеликобританию, которую утопить давно пора всю
Ответить
8 час.
Юрий Астахов
Надо подарить шахидам некоторое количество соответствующих изделий на всякий случай для защиты от израильских и американских провокаций
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх