В Североатлантическом альянсе растут подозрения, что Россия готовит диверсии против объектов подводной инфраструктуры Евросоюза.
Запад готовит новые провокации в отношении подводных объектов инфраструктуры с целью обвинения РФ
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да, российские силы ВМС могли бы произвести траление дна якорьками в акватории побережья некогда Великой Британии ( над территорией которой никогда не садилось Солнце...). Только в дерьме колупаться Россия не имеет желания - ассенизатор не её специализация... Да и Британия - всего лишь кошачий недоедок, о который и пачкаться желания нет. Взбрыкнёт - отхватит такого леща, что население окажется у побережья Исландии... И Шерлок Холмс с Ватсоном не помогут определить, какая волна прилетела...
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10 час.
Андрей Shadow
может будем впереди западных говнюков и сами расхуярим хотя бы трубопроводы в сраную невеликобританию, которую утопить давно пора всю
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8 час.
Юрий Астахов
Надо подарить шахидам некоторое количество соответствующих изделий на всякий случай для защиты от израильских и американских провокаций
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3 час.
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