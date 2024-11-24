Кривой Рог остался без отопления из-за мобилизации специалистов

Кривой Рог в Днепропетровской области Украины остался без отопления из-за мобилизации специалистов. «Из-за мобилизационных мероприятий предприятию не хватает квалифицированных кадров», — говорится в Telegram-канале Криворожской теплоцентрали.
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