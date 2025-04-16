60 камер видеонаблюдения обеспечат безопасность жителей поселка Нура

В посёлке Нура приступают к установке камер видеонаблюдения. Аким Нуринского района Бакытжан Муканов с представителями подрядной организации, акимом посёлка Нура Муратбеком Тураровым и начальником районной полиции Маратом Туякбаевым обсудил вопросы установки камер видеонаблюдения в населённом пункте, сообщает gov.
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