Посол Антонов: власти США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

США продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией, продолжая поставлять оружие Украине, говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии.
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