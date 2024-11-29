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Царьград

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Синоптик Вильфанд пообещал большей части России уникально теплый декабрь

Синоптик Вильфанд пообещал большей части России уникально теплый декабрь

В центральной России температура воздуха будет существенно выше нормы в течение всего декабря.Декабрь в этом году на большей части территории России будет теплее обычного.

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