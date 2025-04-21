Смолянин-алиментщик отправится в колонию за жестокое убийство

Как рассказали в прокуратуре Смоленской области, Заднепровский районный суд областного центра на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего мужчины, которого обвиняли по части 1 статьи 157 УК РФ и части 1 статьи 105 УК РФ.