Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Дмитрий Боев
    А ещё специалист по России... И забыла, что ли, что в упомянутых ею случаях никакой "свободной Уркаины" и поедставить...«Любит унижать и ...
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У России сумасшедшее преимущество в ресурсах. Она серьезно нарастила ВПК – Минобороны Украины

У России сумасшедшее преимущество в ресурсах. Она серьезно нарастила ВПК – Минобороны Украины

Россия существенно нарастила и продолжает наращивать объемы выпуская военной продукции. Об этом в эфире обслуживающего офис президента телемарафона заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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