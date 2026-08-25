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Журналист Сафронов: ИИ не может нести ответственность за созданный контент

Журналист Сафронов: ИИ не может нести ответственность за созданный контент

Журналист, эксперт в области культуры и развлечений, председатель Совета по креативным индустриям и медиастратегиям Ассамблеи народов мира Евгений Сафронов рассказал, почему искусственный интеллект не может сам нести ответственность за созданный с его помощью контент.

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