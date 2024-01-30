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СК России расследует осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

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