СК России расследует осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.
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