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Владельцы «Лондон Лайонс» отвергли обвинения в похищении людей и мошенничестве

Базирующаяся в Америке инвестиционная группа 777 Partners, которая владеет клубом «Лондон Лайонс», находится под следствием Британской баскетбольной лиги (BBL).

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