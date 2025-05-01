Тимати может стать нищим в преддверии своего отцовства

В последний день апреля суд вынес решение по делу Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Обвинения против рэпера выдвинул Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, который добился удовлетворения своих требований, как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.