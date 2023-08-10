При содействии Уполномоченного суд встал на сторону предпринимателя и обязал ответчика оплатить долг за поставки в рамках гособоронзаказа

В апреле 2023 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлу Новоселову обратился директор компании c жалобой на нарушение сроков оплаты продукции, поставленной в рамках исполнения государственного контракта по ГОЗу.
В апреле 2023 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павлу Новоселову обратился директор компании c жалобой на нарушение сроков оплаты продукции, поставленной в рамках исполнения государственного контракта по ГОЗу.
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