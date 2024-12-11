НХЛ отказала «Известиям» в аккредитации

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказывает российским журналистам в посещении игр. В этом убедились «Известия», которым не разрешили осветить матчи регулярного чемпионата НХЛ 2024-2025 после подачи официального запроса на аккредитацию.
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