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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Соучредитель Riot Games утверждает, что перезапуск MMO “значительно повысил вероя...

Соучредитель Riot Games утверждает, что перезапуск MMO “значительно повысил вероя...

Соучредитель Riot Games утверждает, что перезапуск MMO “значительно повысил вероятность успеха”В интервью с Gizmodo соучредитель Riot Games Марк Меррил объяснил, почему этот перезапуск стал правильным решением в разработке нового MMO.

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