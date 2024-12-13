Соучредитель Riot Games утверждает, что перезапуск MMO “значительно повысил вероя...

Соучредитель Riot Games утверждает, что перезапуск MMO “значительно повысил вероятность успеха”В интервью с Gizmodo соучредитель Riot Games Марк Меррил объяснил, почему этот перезапуск стал правильным решением в разработке нового MMO.
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