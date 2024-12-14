В России разработали позволяющую вычислять сигнал Starlink систему «Калинка»

Grandad

Не понимаю болтунов, спешащих раструбить всему миру о наших секретных разработках в условиях боевых действий. Зачем врагу знать о наших успехах! Они их должны увидеть в действии. А мы заранее предупреждаем об атаках, о новых разработках, о планах операций!