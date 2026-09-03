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Мобильные огневые группы группировки «Восток» отразили атаку БПЛА ВСУ на одну из федеральных трасс

Мобильные огневые группы группировки «Восток» отразили атаку БПЛА ВСУ на одну из федеральных трасс

Военнослужащие мобильных огневых групп группировки войск «Восток» уничтожили вражеский беспилотник типа Б‑2 на подлете к одной из федеральных трасс.

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