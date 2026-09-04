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Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N320)

Деловые новости Китая за неделю (Дайджест N320)

Китай уверенно переформатирует архитектуру глобального сотрудничества, делая стратегическую ставку на евразийскую интеграцию в рамках ШОС и углубление связей с АСЕАН на фоне нарастающего протекционизма Запада.

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