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«Жалею, что не нагулялась до замужества!» – откровенничает состоящая в счастливом браке сестра

«Жалею, что не нагулялась до замужества!» – откровенничает состоящая в счастливом браке сестра

— Я своей младшей сестре всю жизнь завидую, честно говоря: муж у нее золотой! – рассказывает тридцатишестилетняя Елизавета.

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Комментарии
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Samarium
Вот она  бляд....я  бабья натура вылезла... К счастью, далеко не все женщины такие...
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2 час.
Владимир Соколов
а ведь могла дать стольким мужикам да еще и бабла заработать!😂
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1 час.

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