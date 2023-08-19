Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяПодписаться«Жалею, что не нагулялась до замужества!» – откровенничает состоящая в счастливом браке сестра— Я своей младшей сестре всю жизнь завидую, честно говоря: муж у нее золотой! – рассказывает тридцатишестилетняя Елизавета.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииSamariumВот она бляд....я бабья натура вылезла... К счастью, далеко не все женщины такие...Ответить2 час.Владимир Соколова ведь могла дать стольким мужикам да еще и бабла заработать!😂Ответить1 час.
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