Президент Республики Сербской Милорад Додик встретился с молодежью в НЦ «Россия»

Встреча Президента Республики Сербской Милорада Додика с российскими школьниками и студентами состоялась 8 мая в Национальном центре «Россия» в рамках визита государственного деятеля в Москву на Парад Победы.
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