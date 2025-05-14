От «воюющих» до «уехавших». Четыре мира современной России

Эксперты ВЦИОМ и коммуникационного холдинга «Минченко-консалтинг» (Валерий Федоров, Евгений Минченко, Степан Львов, Евгения Стулова, Александр Гаврилов) провели исследование российского общества под названием «Четыре России: опыт эмпирической проверки экспертной модели сегментации политических аудиторий в контексте СВО».
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