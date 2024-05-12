Слабые стороны знаков зодиака, которые позволяют ими манипулировать Алёна ЮрьеваМанипуляция — это довольно сложный аспект человеческих взаимодействий, и когда речь идет о знаках зодиака, каждый имеет свои уникальные особенности и слабые стороны, которые могут стать объектом манипуляций.