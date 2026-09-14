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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касерес о победной серии «Динамо»: «Мы в хорошем состоянии. Нужно кое‑что улучшить и продолжать в том же духе»

Защитник «Динамо» Хуан Касерес высказался о победной серии команды. После 8 туров бело-голубые с 16 очками занимают в РПЛ 3-е место.

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