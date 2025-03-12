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Царьград

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Товарооборот России и Индии достиг рекордной отметки в 70 миллиардов долларов

Товарооборот России и Индии достиг рекордной отметки в 70 миллиардов долларов

Россия и Индия в прошлом году достигли рекордного товарооборота в 70,6 миллиардов долларов. Русский экспорт в Индию вырос на 8,4%, а индийский экспорт в Россию — на 21%.

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