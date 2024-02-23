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День защитника Отечества: в миллеровском казачьем техникуме прошел шахматный турнир

Кадеты играли по круговой системе с контролем времени 10 минут каждому участнику на партию. В итоге стопроцентный результат и первое место у Грайра Мирзаханян (3 курс, «Повар, кондитер»), на второй строчке в турнирной таблице Аскар Мельников (2 курс, «Мастер по обработке цифровой информации»), третий призер Диана Локтева (4 курс, «Повар, кондитер»).

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