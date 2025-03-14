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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Не хотим просто постараться попасть на подиум, «Макларен» стремится занять первое место»

Пилот «Макларена» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, а также рассказал о том, что в гонке будет стараться занять первое место.

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