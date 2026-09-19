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Газета.ру

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Кандидат наук Корнилова: оптометрист подбирает очки и линзы, а офтальмолог лечит

Кандидат наук Корнилова: оптометрист подбирает очки и линзы, а офтальмолог лечит

Проверить зрение, обновить очки или впервые подобрать контактные линзы — с сталкиваясь с этими задачами, большинство людей не всегда понимают, к какому специалисту обращаться.

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