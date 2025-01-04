В ХМАО посетитель Ozon устроил разборки с сотрудником, приревновав свою жену. Видео

В Нижневартовске (ХМАО) в один из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Ozon пришел ревнивый супруг. Как оказалось, мужчина обвинил сотрудника маркетплейса в приставаниях к своей супруге и угрожал сопернику расправой.
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