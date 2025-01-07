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Расшифровка самописцев AZAL: Казахстан готовится к анализу данных авиакатастрофы

Расшифровка самописцев AZAL: Казахстан готовится к анализу данных авиакатастрофы

Казахстан готов принять расшифровку бортовых самописцев самолёта AZAL, разбившегося у Актау. В ближайшие дни в Астану прибудут члены комиссии с материалами, после чего эксперты начнут анализ данных, чтобы пролить свет на причины трагедии.

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