Минлесхоз Нижегородской области начал выдачу разрешений на охоту с 13 июля

Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области с 13 июля 2026 года приступает к выдаче разрешений на добычу пернатой дичи с использованием подружейных собак и ловчих птиц.
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