Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр Б
    Так на шапку канала посмотрите. Это ЦИПСОшное говно. Обороты речи, построение фраз и пр., выдают не россиянина. Эта т...Foreign Affairs (...
  • виктор комягин
    автор то гавнюк...на шконку пора...Foreign Affairs (...
  • chernyj70 Чернышов
    Аналитик из автора так себеForeign Affairs (...

Дорогие друзья, кому до сих пор жалко, что сбылась мечта ангосаксов, и славяне убивают славян...

Дорогие друзья, кому до сих пор жалко, что сбылась мечта ангосаксов, и славяне убивают славян...

Без названия и комментариев. Появилось фото фугасно-зажигательных бомб ОФЗАБ-500УМПК на подвеске Су-34: "Осколочно-фугасного утра, господа нацисты!" - написано на еще одном средстве эффективной дехинзиризации.

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