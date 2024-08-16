Дорогие друзья, кому до сих пор жалко, что сбылась мечта ангосаксов, и славяне убивают славян...

Без названия и комментариев. Появилось фото фугасно-зажигательных бомб ОФЗАБ-500УМПК на подвеске Су-34: "Осколочно-фугасного утра, господа нацисты!" - написано на еще одном средстве эффективной дехинзиризации.
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