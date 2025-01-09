Медведев усомнился в успехах Трампа по урегулированию украинского конфликта

Быстрое разрешение украинского кризиса усилиями Дональда Трампа представляется весьма сомнительным, экономика США продолжает развиваться своим чередом, и даже борьба с нелегальными мигрантами не обещает значительных успехов, такое заявление сделал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.
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