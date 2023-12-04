Депутат МГД Гусева: Гармоничное распределение мест занятости положительно скажется на рынке труда Москвы

Льготы для инвесторов окупятся Более 120 тыс. рабочих мест в ходе программы стимулирования мест приложения труда будет создано в Москве, а гармоничное распределение этих мест положительным образом скажется на рынке труда столицы.
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