«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал лучшим фильмом года и получил семь «Оскаров»

Персональные статуэтки получили сыгравшие в фильме Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший. «Оппенгеймер» победил в номинации «Лучший фильм» на 96-й премии Американской киноакадемии, которая прошла в Лос-Анджелесе 11 марта.