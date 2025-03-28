Россия и США не обсуждали поведение Киева на переговорах в Эр-Рияде

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, сообщил, что на недавних переговорах в Эр-Рияде Россия и США не обсуждали действия киевского режима, но, вероятно, в будущем такие обсуждения станут необходимыми.