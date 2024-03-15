Губернатор Алтайского края проголосовал на выборах президента

Виктор Томенко рассказал, почему голосовать важно и призвал жителей региона принять участие в этом событии Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утром 15 марта проголосовал на выборах президента РФ, сообщили amic.
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