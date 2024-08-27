Большая проверка недвижимости пройдет на Кубани: Краснодар и 9 районов

Специалисты будут проверять более 38 тысяч объектов недвижимости в 94 кадастровых кварталах Краснодара и еще девяти муниципальных образованиях - Армавире, Белореченском, Гулькевичском, Курганинском, Красноармейском, Крымском, Кореновском, Отрадненском и Северском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии