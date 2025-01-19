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Петербургский дневник

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Ульянов: большинство стран Евросоюза не уверены в будущем после инаугурации Трампа

Ульянов: большинство стран Евросоюза не уверены в будущем после инаугурации Трампа

Россия не беспокоится по этому поводу Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что большинство стран Евросоюза, вероятно, не уверены в своем будущем на фоне предстоящей инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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Комментарии
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VT
Valentin Trump
&quot;большинство стран Евросоюза не уверены в будущем после инаугурации Трампа&quot; потому, что в почти всех станах евросоюза власть перехвачена глобалистами и они не ожидали победы Трампа и теперь не уверены в своем будущем.
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