Ульянов: большинство стран Евросоюза не уверены в будущем после инаугурации Трампа

Россия не беспокоится по этому поводу Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что большинство стран Евросоюза, вероятно, не уверены в своем будущем на фоне предстоящей инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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