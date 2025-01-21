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Царьград

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Украинские удары: 38 обстрелов по девяти селам Херсонской области

Украинские удары: 38 обстрелов по девяти селам Херсонской области

За сутки украинская армия нанесла 38 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра в Херсонской области.

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