Жильцам посоветовали проводить энергоаудит для экономии на ЖКУ

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева рассказала, что сократить общедомовые расходы на тепло и электроэнергию можно с помощью энергоэффективных мероприятий.
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