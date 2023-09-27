Изменения в Гражданском кодексе: кто будет платить за дополнительные расходы по ЖКХ Елена ГалицкаяС 1 октября 2023 года вступают в силу новые правила, определяющие ответственность за общее имущество в многоквартирных домах.
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