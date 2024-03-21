Как две русские дивизии остановили армию Наполеона

Битва при Краоне. Худ. Теодор ЮнгОбщая ситуацияПосле отступления Главной армии Шварценберга (Наполеон разгромил корпуса Шварценберга при Мормане и Монтро) вспомогательная армия Блюхера получила задачу вести активные наступательные действия.
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