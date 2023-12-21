Гарнитура Apple Vision Pro готовится к поступлению в продажу в феврале следующего г...

Гарнитура Apple Vision Pro готовится к поступлению в продажу в феврале следующего годаАгентству Bloomberg по традиционным каналам удалось выяснить, что на предприятиях китайских подрядчиков Apple полным ходом ведётся выпуск гарнитур дополненной реальности Vision Pro.
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