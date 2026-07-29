Инфантино предложил странам-членам ФИФА по 40 млн долларов за одобрение продажи прав на ЧМ внешним инвесторам

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил главам 211 национальных футбольных федераций письмо с призывом поддержать создание новой коммерческой структуры организации и пригрозил лишением существенных выплат в случае отказа, сообщает ряд британских СМИ.
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