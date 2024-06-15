Почему Россия заинтересована в постоянном импорте рабочих из КНДР

Последние месяцы были отмечены необычной активностью в отношениях России и КНДР. Делегации курсируют между Пхеньяном и Москвой с частотой, невиданной уже несколько десятилетий, а в СМИ появляются сообщения о грандиозных планах по развитию двустороннего экономического сотрудничества.